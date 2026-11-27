Newsweek: США хотят вложить в военную базу в Гренландии до $500 млн

США хотят потратить на военную базу в Гренландии до $500 млн Newsweek: США хотят вложить в военную базу в Гренландии до $500 млн

Москва27 ноя Вести.США подготовили план расширения военной инфраструктуры в Гренландии стоимостью до 500 млн долларов, сообщает издание Newsweek со ссылкой на документы Пентагона.

По данным издания, проект предусматривает модернизацию базы Космических сил США Питуффик на северо-западе острова. Планируется построить три ангара для авиатехники, здание для обслуживания самолетов и объекты для защиты воздушных судов от коррозии. Также предусмотрено обновление инфраструктуры для проведения авиационных операций.

В документах упоминается создание объектов для обслуживания самолетов, изготовленных с применением технологии "стелс", и обеспечения секретных военных операций. Как отмечает журнал, это свидетельствует о выходе за рамки стандартной модернизации существующей инфраструктуры базы.

Подготовка к работам уже началась. Инженерный корпус армии США подтвердил заключение отдельного правительственного контракта на проектные услуги. Предварительная стоимость работ оценивается в 250–500 млн долларов.

Расширение базы стало возможным после ратификации парламентом Дании соглашения о безопасности, подписанного США, Данией и Гренландией 22 сентября. Документ обновляет оборонный договор 1951 года и позволяет Вашингтону увеличить военное присутствие на острове, в том числе создать дополнительные объекты в Нарсарсуаке и Местерсвиге.

Питуффик является самым северным военным объектом Пентагона и играет важную роль в системе защиты США и Канады от потенциальных запусков баллистических ракет. Значение базы может возрасти в связи с планами президента США Дональда Трампа по созданию системы противоракетной обороны "Золотой купол".

Ранее директор Центра арктической безопасности Университета Аляски Трой Буффард допустил, что США могут начать использовать базу в гренландском Нарсарсуаке в 2028 году.