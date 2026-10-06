США намерены расширить военное присутствие в Арктике и Исландии США наращивают военную активность в Гренландии и Исландии

Москва6 окт Вести.США планируют усилить свое военное влияние в Арктике и прорабатывают варианты расширения сотрудничества с Исландией в области безопасности. Об этом сообщает The Wall Street Journal по результатам поездки госсекретаря Марко Рубио в Рейкьявик.

По оценке издания, недавнее соглашение с Данией о передаче Вашингтону функций по обеспечению безопасности Гренландии значительно повышает роль Исландии как логистического и разведывательного хаба для операций в Северной Атлантике.

Ранее президент Дональд Трамп подтвердил намерение оперативно наращивать американский военный контингент на арктических территориях для укрепления стратегических позиций США в регионе.