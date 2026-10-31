Москва31 октВести.Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social изображение, сгенерированное искусственным интеллектом, на котором Гренландия полностью занята огромной американской авиабазой.
Вместо острова на земном шаре располагается гигантская военная авиабаза, где установлен американский флаг.
Добро пожаловать в Гренландиюотмечается в приписке к изображению
Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что размещение американской системы противоракетной обороны "Золотой купол" в Гренландии может поставить под удар мировую стратегическую стабильность.