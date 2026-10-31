Трамп показал ИИ-фото, где на месте Гренландии находится авиабаза США

Трамп опубликовал ИИ-фото с авиабазой США на месте Гренландии Трамп показал ИИ-фото, где на месте Гренландии находится авиабаза США

Москва31 окт Вести.Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social изображение, сгенерированное искусственным интеллектом, на котором Гренландия полностью занята огромной американской авиабазой.

Вместо острова на земном шаре располагается гигантская военная авиабаза, где установлен американский флаг.

Добро пожаловать в Гренландию отмечается в приписке к изображению

Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что размещение американской системы противоракетной обороны "Золотой купол" в Гренландии может поставить под удар мировую стратегическую стабильность.