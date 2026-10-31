Посол России в Дании прокомментировал возможное размещение ПРО США в Гренландии Посол РФ Барбин: "Золотой купол" США на Гренландии ударит мировую стабильности

Москва31 окт Вести.Размещение американской системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" на Гренландии может поставить под удар мировую стратегическую стабильность. Об этом в разговоре с ТАСС заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

В случае развертывания на острове элементов американской системы противоракетной обороны "Золотой купол" под удар может быть поставлена стратегическая стабильность в мире сказал он

Посол отметил, что сейчас под контролем США находятся ключевые аспекты внешней и экономической политики Гренландии, что серьезно ограничивает возможности развития ее взаимодействия с другими странами, которые не являются членами НАТО и ЕС.

В сентябре этого года президент США Дональда Трамп и премьер-министры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен подписали соглашение о переходе к Соединенным Штатам обязательств по обеспечению безопасности арктического острова. Церемония состоялась в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ранее Трамп говорил, что американская сторона немедленно начнет наращивать военное присутствие на арктическом острове.