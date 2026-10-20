Москва20 окт Вести.Во время общения президента США Дональда Трампа с прессой на лужайке Белого дома он заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен был уже давно урегулировать ситуацию на Украине. Пришло время кому-то другому вести переговоры от имени Украины, считает Трамп. Обозреватель KP.RU Евгений Умеренков считает, что Украина попала в известную анекдотическую ситуацию.

После всех последних заявлений Трампа по Украине складывается хорошо известная ситуация: "Вам шашечки или ехать?" Если в Киеве и опекающей его Европе действительно хотят "ехать" к приемлемому для всех урегулированию конфликта, то надо отказаться от требований о "шашечках" - возвращению к границам 1991 года, "репарациях" незалежной, идеи о размещении западный войск на ее территории пишет Умеренков

А о «праве» Украины вступить в НАТО, что является еще одной «шашечкой» для Зеленского, в очередной раз четко заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Насколько мне известно, у нас нет формального союза с Украиной. Она не входит в НАТО, и я не думаю, что ей следует вступать в альянс напомнил Умеренков слова Вэнса

Вэнс отказался называть Украину союзником США, допустив, что они лишь партнеры, интересы которых время от времени расходятся.