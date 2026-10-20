Трамп раскритиковал Зеленского за слова о неправильной стороне США в конфликте

"Не знает, о чем говорит": Трамп о словах Зеленского про позицию США в конфликте Трамп раскритиковал Зеленского за слова о неправильной стороне США в конфликте

Москва20 окт Вести.Президент США Дональд Трамп отреагировал на упрек со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского в том, что относительно конфликта на Украине американский лидер находится "не неправильной стороне истории".

Зеленский не знает, что говорит сказал журналистам глава Белого дома

Президент США также отметил, что Зеленскому следует подыскать другого политика, способного участвовать в переговорах об урегулировании конфликта.

Ранее Трамп констатировал, что Украина при Зеленском потеряла большую часть своей территории, а ее "океаны и моря исчезли". Американский лидер подчеркнул, что страна де-факто оказалась уничтожена.