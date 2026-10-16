Москва16 октВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не хочет урегулирования конфликта. При нем страна оказалась уничтожена. Об этом американскому телеканалу Newsmax рассказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп
Он говорит, что хочет урегулирования, но он не хочет этого. Я не большой поклонник Зеленского, они уничтожили эту странусказал Трамп
В этом же интервью глава Белого дома признался, что не испытывает к Зеленскому симпатию и отметил, что договориться с главой киевского режима труднее, чем с президентом России Владимиром Путиным.