Трамп заявил, что при Зеленском Украина оказалась уничтожена Трамп: при Зеленском Украина оказалась уничтожена

Москва16 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не хочет урегулирования конфликта. При нем страна оказалась уничтожена. Об этом американскому телеканалу Newsmax рассказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп

Он говорит, что хочет урегулирования, но он не хочет этого. Я не большой поклонник Зеленского, они уничтожили эту страну сказал Трамп

В этом же интервью глава Белого дома признался, что не испытывает к Зеленскому симпатию и отметил, что договориться с главой киевского режима труднее, чем с президентом России Владимиром Путиным.