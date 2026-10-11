Москва11 октВести.Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп зол на главу киевского режима Владимира Зеленского и считает, что тот воспринимает поддержку Вашингтона как должное. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на представителя Белого дома.
Трамп очень зол. Он считает, что Зеленский воспринимает США как должноеприводит слова источника издание
Ранее Трамп сделал серию заявлений о Зеленском. Он упомянул, что у главы киевского режима было много шансов урегулировать конфликт, но он ими не воспользовался. Позже американский лидер добавил, что Украине нужен новый президент.