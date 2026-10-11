Трамп раскритиковал отношение Зеленского к поддержке со стороны Штатов Трамп: Зеленский воспринимает поддержку Штатов как должное

Москва11 окт Вести.Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп зол на главу киевского режима Владимира Зеленского и считает, что тот воспринимает поддержку Вашингтона как должное. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на представителя Белого дома.

Трамп очень зол. Он считает, что Зеленский воспринимает США как должное приводит слова источника издание

Ранее Трамп сделал серию заявлений о Зеленском. Он упомянул, что у главы киевского режима было много шансов урегулировать конфликт, но он ими не воспользовался. Позже американский лидер добавил, что Украине нужен новый президент.