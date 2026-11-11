Ушаков: Кушнер и Уиткофф встретятся с Путиным в первой половине дня 12 ноября

Ушаков сказал, когда Путин встретится с Уиткоффом и Кушнером Ушаков: Кушнер и Уиткофф встретятся с Путиным в первой половине дня 12 ноября

Москва11 ноя Вести.Спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прилетят в Москву утром в четверг, 12 ноября. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков газете "Коммерсант".

По его словам, в первой половине дня у них запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. Как отмечает газета, вероятно, из-за этого заседание президентского Совета по физкультуре и спорту перенесут на вторую половину дня.

Также помощник президента ответил на вопрос, привезут ли американские представители существенные предложения, в том числе по территориальным вопросам и гарантиям безопасности.

Мы пока не знаем итогов переговоров в Абу-Даби, но что-то везут сказал Ушаков

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин при необходимости встретится с российской делегацией, участвовавшей в переговорах в Абу-Даби. При этом, по словам пресс-секретаря президента, президент в любом случае получит полный доклад об их итогах.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби завершились договоренностью о новом масштабном обмене пленными.