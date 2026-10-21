Путин сообщил Уиткоффу о готовности возобновить переговоры по Украине в ноябре

Путин сообщил Уиткоффу о готовности возобновить переговоры по Украине в ноябре Путин сообщил Уиткоффу о готовности возобновить переговоры по Украине в ноябре

Москва21 окт Вести.Президент РФ Владимир Путин сообщил спецпредставителю президента США Стивену Уиткоффу о готовности России возобновить трехсторонние переговоры по Украине во второй декаде ноября, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы, в принципе, готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в десятых числах ноября по главной теме. Эта тема касается выстраивания системы безопасности для России и Украины после окончания конфликта сказал Ушаков в разговоре с журналистами

По его словам, Уиткофф отметил, что решение Москвы о готовности возобновить трехсторонние переговоры будет встречено главой Белого дома Дональдом Трампом с большим удовлетворением.

Помощник президента РФ также сообщил, что ситуация по урегулированию кризиса на Украине после срыва Киевом переговоров была вновь проанализирована с учетом сигналов, полученных от Вашингтона.

Ранее Путин провел переговоры с Уиткоффом в Санкт-Петербурге. В ходе открытой части встречи российский лидер поблагодарил президента США Дональда Трампа за внимание к урегулированию украинского конфликта.