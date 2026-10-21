Москва21 окт Вести.Встреча президента России Владимира Путина и специального посланника президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа завершилась. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Переговоры политиков продолжались около четырех часов.

Встреча закончилась сказал Песков

Ранее Путин начал переговоры с Уиткоффом в Санкт-Петербурге. В ходе открытой части встречи российский лидер поблагодарил президента США Дональда Трампа за внимание к урегулированию украинского конфликта.

Американский представитель в свою очередь сообщил, что привез в Россию документы с изложением подходов по урегулированию, а также выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом.

Кроме того, Путин заявил о заинтересованности РФ в восстановлении сотрудничества в сфере экономики с США. Как отметил Уиткофф, для этого есть перспективы после завершения украинского конфликта.