Песков: встреча Путина и Уиткоффа была содержательной Песков назвал встречу Путина и Уиткоффа содержательной

Москва21 окт Вести.Встреча президента России Владимира Путина и специального посланника президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге была содержательной. Об этом заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Содержательно. Понятно, что 3 часа сидели, даже чуть больше добавил он

Песков также отметил, что обстановка на встрече была рабочей.

В ходе открытой части встречи с Уиткоффом Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за внимание к урегулированию украинского конфликта.

Спецпосланник Трампа, в свою очередь, сообщил, что привез в РФ документы с изложением подходов к урегулированию на Украине, а также выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом.