Москва21 окт Вести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге прошли конструктивно.

В Санкт-Петербурге мы встретились с президентом Путиным, чтобы… обсудить рамочную программу мирного урегулирования и поблагодарить президента Путина за освобождение гражданина США Стивена Хаббарда. Эти обсуждения были конструктивными написал Уиткофф в соцсети X

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что ситуация на Украине была центральной темой диалога Путина и Уиткоффа в Санкт-Петербурге. Он также заявил, что украинский конфликт близится к завершению и отметил, что европейцы начали более серьезно относиться к урегулированию конфликта.