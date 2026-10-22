Вэнс: у Уиткоффа оптимистичный настрой после его встреч с Путиным и Зеленским

Вэнс рассказал о настроении Уиткоффа после встреч с Путиным и Зеленским Вэнс: у Уиткоффа оптимистичный настрой после его встреч с Путиным и Зеленским

Москва22 окт Вести.Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф настроен оптимистично после прошедшей в Санкт-Петербурге встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он (Уиткофф — прим. ред.), разумеется, переговорил за последние пару дней и с российским, и с украинским руководством. Он настроен оптимистично сказал Вэнс на встрече с журналистами

Уиткофф провел 21 октября переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Главной темой обсуждений была ситуация на Украине.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал встречу содержательной, отметив, что обстановка в ходе диалога была рабочей.

До приезда в Россию Уиткофф 20 октября встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Осло.