Москва22 октВести.Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф настроен оптимистично после прошедшей в Санкт-Петербурге встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Он (Уиткофф — прим. ред.), разумеется, переговорил за последние пару дней и с российским, и с украинским руководством. Он настроен оптимистичносказал Вэнс на встрече с журналистами
Уиткофф провел 21 октября переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Главной темой обсуждений была ситуация на Украине.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал встречу содержательной, отметив, что обстановка в ходе диалога была рабочей.
До приезда в Россию Уиткофф 20 октября встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Осло.