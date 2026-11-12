Уиткофф передаст Зеленскому информацию о результатах переговоров с Путиным Уиткофф сообщит Зеленскому о результатах переговоров с Путиным

Москва12 ноя Вести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передаст главе киевского режима Владимиру Зеленскому информацию о переговорах за 12 ноября с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее заявление Уиткофф сделал на встрече с российским лидером в Кремле.

Мы передадим господину Зеленскому то, какие результаты нам удалось получить в рамках сегодняшней встречи сказал он

Днем 12 ноября Путин начал переговоры со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле. Видео встречи опубликовал в своем канале в MAX журналист Павел Зарубин, передает ИС "Вести". С российской стороны во встрече также принимают участие помощники президента России Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву утром 12 ноября. В аэропорту Внуково их встретил Дмитриев, после чего представители США отправились в гостиницу в центре российской столицы.

Накануне Зеленский сообщал, что представители Украины проведут встречу с спецпосланниками президента США 12 ноября в Дублине после их визита в Россию.