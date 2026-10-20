Москва20 октВести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф надеется довести до президента РФ Владимира Путина итоги переговоров в Осло по украинскому урегулированию. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники, близкие к переговорному процессу.
По его данным, в консультациях участвовали представители Европы и Украины.
После Осло Уиткофф планирует поехать в Россию, где он надеется встретиться с президентом Путиным и представить идеи, разработанные в тесной консультации с Украиной и европейскими партнераминаписал Равид в Х
Ранее лидер киевского режима дал интервью NBC News. Владимир Зеленский обвинил властей США в замедлении работы спутниковой связи Starlink, используемой Вооруженными силами Украины.