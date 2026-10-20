Axios: Уиткофф хочет довести до Путина идеи, выработанные в контактах с Европой

Уиткофф хочет довести до Путина идеи, выработанные в консультациях с Европой Axios: Уиткофф хочет довести до Путина идеи, выработанные в контактах с Европой

Москва20 окт Вести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф надеется довести до президента РФ Владимира Путина итоги переговоров в Осло по украинскому урегулированию. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники, близкие к переговорному процессу.

По его данным, в консультациях участвовали представители Европы и Украины.

После Осло Уиткофф планирует поехать в Россию, где он надеется встретиться с президентом Путиным и представить идеи, разработанные в тесной консультации с Украиной и европейскими партнерами написал Равид в Х

Ранее лидер киевского режима дал интервью NBC News. Владимир Зеленский обвинил властей США в замедлении работы спутниковой связи Starlink, используемой Вооруженными силами Украины.