Москва21 октВести.Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф выразил надежду на то, что российский лидер Владимир Путин рассмотрит возможность возобновления переговоров в трехстороннем формате между Россией, США и Украиной.
Встреча Путина и Уиткоффа проходит в среду, 21 октября, в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.
Уиткофф подчеркнул, что в ходе переговоров рассчитывает обсудить следующие шаги по урегулированию украинского конфликта.
Я также надеюсь, что вы рассмотрите возможность возобновления трехсторонних переговоров с участием Украины, России и Соединенных Штатов, в рамках которых мы могли бы обсудить следующие шаги по достижению урегулированиясказал спецпосланник
Ранее он заявил, что для прекращения огня на Украине уже есть задел.