Уиткофф выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров по Украине

Уиткофф надеется на возобновление трехсторонних переговоров по Украине Уиткофф выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров по Украине

Москва21 окт Вести.Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф выразил надежду на то, что российский лидер Владимир Путин рассмотрит возможность возобновления переговоров в трехстороннем формате между Россией, США и Украиной.

Встреча Путина и Уиткоффа проходит в среду, 21 октября, в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

Уиткофф подчеркнул, что в ходе переговоров рассчитывает обсудить следующие шаги по урегулированию украинского конфликта.

Я также надеюсь, что вы рассмотрите возможность возобновления трехсторонних переговоров с участием Украины, России и Соединенных Штатов, в рамках которых мы могли бы обсудить следующие шаги по достижению урегулирования сказал спецпосланник

Ранее он заявил, что для прекращения огня на Украине уже есть задел.