Politico: Уиткофф намерен предложить Путину встречу с Трампом и Зеленским Politico: Уиткофф собирается предложить Путину встретиться с Трампом и Зеленским

Москва20 окт Вести.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф намерен предложить президенту России Владимиру Путину провести трехстороннюю встречу с Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским для обсуждения урегулирования на Украине, сообщает издание Politico.

Уиткофф предложит Путину прямые переговоры Трампом и Зеленским в попытке добиться прекращения огня отмечает Politico

Между тем в Осло (Норвегия) началась встреча Зеленского с Уиткоффом. К переговорам присоединились норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб. Зять Трампа Джаред Кушнер подключился к переговорам в онлайн-формате.

Газета The New York Times сообщила 20 октября, что Уиткофф и Кушнер намерены посетить Санкт-Петербург на следующий день после переговоров с Зеленским в Осло, чтобы встретиться с Путиным.