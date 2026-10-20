NYT: Уиткофф и Кушнер хотят встретиться с Путиным в Санкт-Петербурге

Американские переговорщики намерены встретиться с Путиным в Петербурге NYT: Уиткофф и Кушнер хотят встретиться с Путиным в Санкт-Петербурге

Москва20 окт Вести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер намерены посетить Санкт-Петербург на следующий день после переговоров в Осло, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет газета The New York Times.

Журналисты утверждают, что переговорщики рассчитывают добиться освобождения американца, длительное время находящегося под стражей в РФ.

На следующий день Уиткофф и Кушнер отправятся в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с Путиным в его родном городе. Ожидается, что там представители Трампа сделают очередной шаг в своих усилиях продемонстрировать преимущества заключения сделок с Путиным говорится в материале

Ранее в Осло началась встреча главы киевского режима Владимира Зеленского с Уиткоффом. К ним присоединились норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб. Кушнер не смог принять очное участие в переговорах и подключился в онлайн-формате.