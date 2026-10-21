Ушаков: Путин проведет переговоры с Уиткоффом в Санкт-Петербурге

Путин встретится с Уиткоффом в Санкт-Петербурге Ушаков: Путин проведет переговоры с Уиткоффом в Санкт-Петербурге

Москва21 окт Вести.Президент России Владимир Путин в среду, 21 октября, примет в Санкт-Петербурге спецпосланника президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Он уточнил, что встреча пройдет в Константиновском дворце в первой половине дня.

Да, Путин примет Уиткоффа. В Константиновском дворце. Сегодня в первой половине дня мероприятие запланировано сказал Ушаков журналистам

Кроме того, помощник президента РФ сообщил, что зять американского лидера Джаред Кушнер воздержался от поездки в Россию в связи с болезнью.

Ранее сообщалось, что самолет ВВС США Bombardier, на борту которого находился спецпосланник президента США, приземлился в аэропорту Пулково-3. Там Уиткоффа встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.