Самолет США с Уиткоффом на борту приземлился в Санкт-Петербурге

Самолет Уиткоффа приземлился в Санкт-Петербурге Самолет США с Уиткоффом на борту приземлился в Санкт-Петербурге

Москва21 окт Вести.Самолет ВВС США Bombardier, на борту которого находится спецпосланник президента США Стив Уиткофф, приземлился в аэропорту Пулково-3 в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют полетные данные, опубликованные порталом Flightradar24.

Уточняется, что самолет вылетел из Осло, где Уиткофф встречался с лидером киевского режима Владимиром Зеленским и представителями стран Евросоюза.

Встретить американского переговорщика должен спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.