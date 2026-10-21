Москва21 октВести.Самолет ВВС США Bombardier, на борту которого находится спецпосланник президента США Стив Уиткофф, приземлился в аэропорту Пулково-3 в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют полетные данные, опубликованные порталом Flightradar24.
Уточняется, что самолет вылетел из Осло, где Уиткофф встречался с лидером киевского режима Владимиром Зеленским и представителями стран Евросоюза.
Встретить американского переговорщика должен спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.