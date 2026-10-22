Самолет с Уиткоффом прибыл в США

Самолет со спецпосланником президента США Уиткоффом вернулся в США Самолет с Уиткоффом прибыл в США

Москва22 окт Вести.Самолет, на борту которого спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прилетал в Осло 20 октября, прибыл в США, отмечает портал Flightradar24.

Самолет вылетел из аэропорта Гардермуэн в Осло и направился на запад после завершения встречи Уиткоффа с премьер-министром Норвегии Гаром Стере​​​.

Bombardier Global 7500 сел в аэропорту Форт-Лодердейл в городе Дейния-Бич в американском штате Флорида.

Уиткофф провел 21 октября переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, ситуация на Украине была главной темой встречи Путина с Уиткоффом. Как отметил Ушаков, дело идет к завершению украинского конфликта.