Москва22 октВести.Самолет, на борту которого спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прилетал в Осло 20 октября, прибыл в США, отмечает портал Flightradar24.
Самолет вылетел из аэропорта Гардермуэн в Осло и направился на запад после завершения встречи Уиткоффа с премьер-министром Норвегии Гаром Стере.
Bombardier Global 7500 сел в аэропорту Форт-Лодердейл в городе Дейния-Бич в американском штате Флорида.
Уиткофф провел 21 октября переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.
По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, ситуация на Украине была главной темой встречи Путина с Уиткоффом. Как отметил Ушаков, дело идет к завершению украинского конфликта.