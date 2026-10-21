Премьер Норвегии: Уиткофф вернется в Осло в среду после встречи с Путиным

Премьер Норвегии рассчитывает, что Уиткофф вернется в Осло после визита в РФ Премьер Норвегии: Уиткофф вернется в Осло в среду после встречи с Путиным

Москва21 окт Вести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, как ожидается, вернется в Осло в среду после завершения переговоров в России. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Его слова приводит агентство NRK.

По словам главы норвежского правительства, он рассчитывает узнать о результатах визита американского представителя в Россию в тот же день.

Вероятно, встреча состоится в аэропорту, я думаю. Ожидается, что будет какая-то обратная связь сказал Стере

Накануне Уиткофф находился в Осло, где провел переговоры с представителями Украины и рядом европейских политиков. Утром 21 октября спецпосланник американского президента прибыл в Санкт-Петербург.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президент Владимир Путин примет Уиткоффа в первой половине дня в Константиновском дворце.