Москва21 октВести.Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф завершил встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и покидает страну, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.
Переговоры проходили на борту самолета и продолжались чуть больше часа.
Дальше Уиткофф отправляется в СШАговорится в сообщении
Это уже второй визит Уиткоффа в Норвегию за последние дни. Ранее он был в Осло, где провел переговоры с европейскими представителями и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер присутствовал на встрече в онлайн-формате.
В среду президент России Владимир Путин принял Уиткоффа в Санкт-Петербурге, в Константиновском дворце. Переговоры продлились около трех часов.