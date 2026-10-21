NRK: Уиткофф завершил встречу с премьером Норвегии и направился в США

Уиткофф и премьер Норвегии завершили встречу NRK: Уиткофф завершил встречу с премьером Норвегии и направился в США

Москва21 окт Вести.Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф завершил встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и покидает страну, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.

Переговоры проходили на борту самолета и продолжались чуть больше часа.

Дальше Уиткофф отправляется в США говорится в сообщении

Это уже второй визит Уиткоффа в Норвегию за последние дни. Ранее он был в Осло, где провел переговоры с европейскими представителями и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер присутствовал на встрече в онлайн-формате.

В среду президент России Владимир Путин принял Уиткоффа в Санкт-Петербурге, в Константиновском дворце. Переговоры продлились около трех часов.