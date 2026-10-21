Самолет американских ВВС покинул Осло после встречи Уиткоффа с Зеленским

Борт ВВС США вылетел из Норвегии после переговоров по Украине Самолет американских ВВС покинул Осло после встречи Уиткоффа с Зеленским

Москва21 окт Вести.Самолет Военно-воздушных сил (ВВС) США вылетел из столицы Норвегии, где накануне состоялись переговоры американского спецпосланника Стивена Уиткоффа и Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют данные отслеживания полетов Flightradar.

Согласно данным сервиса, воздушное судно с позывным SPAR82 покинуло Осло в 07.12 мск. Сведения о пассажирах самолета и пункте его назначения не приводятся.

По состоянию на 07.30 мск, дальний административный самолет типа Gulfstream C-37A пролетает над территорией Норвегии.

При этом госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Уиткофф находится на пути в Санкт-Петербург.