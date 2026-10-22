Луговой: в Осло европейцы участвовали в саммите, суть которого им не понятна

Луговой: европейцы не поняли "суть" саммита в Осло Луговой: в Осло европейцы участвовали в саммите, суть которого им не понятна

Москва22 окт Вести.Завершив встречу с главой киевского режима в Норвегии, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф направился в Санкт-Петербург. Не дожидаясь итогов переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, Владимир Зеленский покинул Осло. Возникает ощущение, что европейцам "не очень понятна суть саммита". Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

Уиткофф должен прилететь, как бы, обратно с рассказом, вот я повстречался с президентом воюющей с вами страны, есть некое размышление. Но Зеленский не ждет этого возвращения, он улетает. Вопрос: а для чего вообще было собираться? То есть европейцы, находясь уже, по сути дела, в подвале истории, они спят себе и видят, лишь бы поучаствовать вот в каком-то переговорном процессе, суть которого им самим не очень-то понятна заявил Луговой

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