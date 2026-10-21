Москва21 окт Вести.Норвегия, значительно обогатившаяся на продаже энергоресурсов в период украинского конфликта, стала ключевым участником переговоров в Осло, где обсуждался вопрос возможного прекращения финансовой поддержки военных действий. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Одним из главных бенефициаров этой войны как раз является Норвегия, которая заработала колоссальные финансовые ресурсы на этой войне за счет того, что она фактически продавала свои энергетические ресурсы по достаточно высоким ценам в Евросоюз и "наскирдовала" [накопила] у себя ни много, ни мало, а почти под 2 триллиона евро. Поэтому, если говорить о странах, которые так или иначе сопричастны к этому конфликту и у которых деньги есть, то это – Норвегия заявил Килинкаров

По мнению эксперта, переговоры главы киевского режима Владимира Зеленского и спецпосланника США Стивена Уиткоффа в Осло проходили вовсе не по воле случая. Норвежская столица стала удобной точкой пересечения интересов: у американского представителя были и другие дела в этой стране, что сделало выбор локации логичным и прагматичным решением.

Эта встреча неслучайно произошла в Осло и [специальный посланник президента США Стивен] Уиткофф, вероятно, говорил с норвежскими властями на предмет того, чтобы дальше не выделялись дополнительные финансовые ресурсы, которые пролонгировали бы эту войну. Но тут интерес Осло тоже надо будет учитывать, потому что они в результате этого конфликта в значительной степени улучшили свое материальное положение - это однозначно пояснил Килинкаров

Тем временем, в Евросоюзе нарастает недовольство из-за высоких цен на газ, который поставляет Норвегия. Директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Владислав Масленников рассказал, что в ЕС считают слишком высокими заработки Норвегии на фоне продолжающегося украинского конфликта.