Москва21 октВести.Переговоры спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с главой киевского режима Владимиром Зеленским и представителями Евросоюза в Осло прошли очень продуктивно. Об этом заявил корреспондент издания Axios Барак Равид в социальной сети X.
По его словам, стороны достигли "значительного прогресса" в вопросах дальнейшего взаимодействия с Россией.
Переговоры Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с президентом Зеленским и лидерами Норвегии и Финляндии были очень продуктивными и конструктивнымиотметил журналист
В ходе переговоров Киев выдвинул новые идеи и предложения. Стороны обсудили долгосрочные гарантии безопасности для Украины. Кроме того, переговорщики рассмотрели план послевоенного экономического развития.
После переговоров в Осло Стив Уиткофф направился в Санкт-Петербург. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.