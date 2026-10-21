Axios: переговоры США, Украины и ЕС прошли в конструктивном ключе

"Значительный прогресс": появились подробности переговоров США, Украины и ЕС Axios: переговоры США, Украины и ЕС прошли в конструктивном ключе

Москва21 окт Вести.Переговоры спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с главой киевского режима Владимиром Зеленским и представителями Евросоюза в Осло прошли очень продуктивно. Об этом заявил корреспондент издания Axios Барак Равид в социальной сети X.

По его словам, стороны достигли "значительного прогресса" в вопросах дальнейшего взаимодействия с Россией.

Переговоры Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с президентом Зеленским и лидерами Норвегии и Финляндии были очень продуктивными и конструктивными отметил журналист

В ходе переговоров Киев выдвинул новые идеи и предложения. Стороны обсудили долгосрочные гарантии безопасности для Украины. Кроме того, переговорщики рассмотрели план послевоенного экономического развития.

После переговоров в Осло Стив Уиткофф направился в Санкт-Петербург. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.