Рубио заявил, что переговоры США, Украины и ЕС прошли "без сюрпризов"

"Никаких сюрпризов": Рубио высказался о переговорах в Осло по Украине Рубио заявил, что переговоры США, Украины и ЕС прошли "без сюрпризов"

Москва21 окт Вести.Переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с главой киевского режима Владимиром Зеленским и представителями Евросоюза в Осло прошли позитивно. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

Дипломат добавил, что на встрече не было "никаких сюрпризов".

Как я понял из той информации, которую он (Уиткофф – прим. ред.) предоставил мне… обсуждение было позитивным, ничего неожиданного, никаких сюрпризов сказал Рубио журналистам в ходе своего визита в Индию

Он также высказался о предстоящих переговорах Уиткоффа в Санкт-Петербурге, связанных с урегулирование конфликта на Украине.

Как я и говорил, это сложные вещи. Если бы был легкий способ решить это, вопрос был бы решен отметил госсекретарь США

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретил Уиткоффа в аэропорту Пулково.