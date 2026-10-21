Кортеж с Уиткоффом и Дмитриевым выехал из аэропорта Пулково

Уиткофф и Дмитриев покинули аэропорт Пулково Кортеж с Уиткоффом и Дмитриевым выехал из аэропорта Пулково

Москва21 окт Вести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретил спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Их автомобильный кортеж уже покинул воздушную гавань.

Представитель США прибыл в РФ после встречи с Владимиром Зеленским в Осло, где обсуждалось урегулирование конфликта на Украине. Издание Politico сообщало, что Уиткофф намерен предложить президенту РФ Владимиру Путину трехстороннюю встречу.

Ожидается, что встреча состоится в Санкт-Петербурге и Уиткоффу не придется ехать в Москву.