Уиткофф передвигается по Санкт-Петербургу на Aurus

Уиткофф передвигается по Петербургу на Aurus Уиткофф передвигается по Санкт-Петербургу на Aurus

Москва21 окт Вести.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, прибывший в Россию для переговоров по Украине, передвигается на Aurus по Санкт-Петербургу, передает корреспондент РИА Новости​​​.

Как сообщалось, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретил спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в аэропорту Пулково.

Представитель США прибыл в РФ после встречи с Владимиром Зеленским в Осло, где обсуждалось урегулирование конфликта на Украине. Издание Politico сообщало, что Уиткофф намерен предложить президенту РФ Владимиру Путину трехстороннюю встречу.