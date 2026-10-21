Уиткофф и Дмитриев прибыли в Константиновский дворец в Санкт-Петербурге

Дмитриев и Уиткофф прибыли в Константиновский дворец Уиткофф и Дмитриев прибыли в Константиновский дворец в Санкт-Петербурге

Москва21 окт Вести.Кортеж со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым прибыл на территорию Константиновского дворца.

Автомобили Aurus с дипломатическими номерами американского посольства забрали переговорщика Вашингтона из аэропорта Пулково, куда он прибыл после встречи в Осло.

Ранее визит Уиткоффа анонсировал госсекретарь США Марко Рубио. Уточняется, что американский спецпосланник встретится с президентом России Владимиром Путиным и, вероятно, предложит провести трехстороннюю встречу с Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом.