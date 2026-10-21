Москва21 октВести.Встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и президента России Владимира Путина не обойдется без участия главы РФПИ Кирилла Дмитриева. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Он подчеркнул, что переговоры состоятся в Константиновском дворце. В беседе с журналистами он ответил на вопрос, планируется ли участие во встрече Дмитриева.
Да. И переводчики будутпояснил Ушаков
Ранее стало известно, что Дмитриев встретил Уиткоффа в аэропорту Санкт-Петербурга и приехал с ним в Константиновский дворец.