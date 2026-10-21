Axios: США, Украина и Европа определили общую позицию по диалогу с Москвой

СМИ: США, Украина и Европа согласовали позицию по контактам с Россией Axios: США, Украина и Европа определили общую позицию по диалогу с Москвой

Москва21 окт Вести.США, Украина и Европа на встрече в Осло (Норвегия) пришли к согласованной позиции по мерам урегулирования конфликта на Украине и взаимодействия с Россией, заявил журналист портала Axios Барак Равид в соцсети X.

Переговоры прошли "очень продуктивно и конструктивно", отметил американский чиновник.

Украина выдвинула новые идеи и предложения, которые подробно обсуждены. Стороны достигли значительного прогресса в выработке согласованного подхода по взаимодействию с Россией и продвижению дипломатического процесса уточнил Равид

Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что на переговорах в Норвегии между США и Украиной стороны смогли найти некоторые "элементы мира".

Между тем президент США Дональд Трамп предупредил киевский режим об "очень плохих" последствиях в случае отказа Украины от завершения конфликта. Киев должен стремиться к заключению сделки по урегулированию кризиса, подчеркнул Трамп.