Москва21 октВести.США, Украина и Европа на встрече в Осло (Норвегия) пришли к согласованной позиции по мерам урегулирования конфликта на Украине и взаимодействия с Россией, заявил журналист портала Axios Барак Равид в соцсети X.
Переговоры прошли "очень продуктивно и конструктивно", отметил американский чиновник.
Украина выдвинула новые идеи и предложения, которые подробно обсуждены. Стороны достигли значительного прогресса в выработке согласованного подхода по взаимодействию с Россией и продвижению дипломатического процессауточнил Равид
Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что на переговорах в Норвегии между США и Украиной стороны смогли найти некоторые "элементы мира".
Между тем президент США Дональд Трамп предупредил киевский режим об "очень плохих" последствиях в случае отказа Украины от завершения конфликта. Киев должен стремиться к заключению сделки по урегулированию кризиса, подчеркнул Трамп.