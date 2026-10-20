Москва20 октВести.Американский лидер Дональд Трамп предупредил киевский режим об "очень плохих" последствиях в случае отказа Украины от завершения конфликта. Об этом он заявил в беседе с журналистами в Белом доме.
Президент США также подчеркнул, что Киев должен стремиться к заключению сделки по урегулированию кризиса. По его словам, в дальнейшем ситуация для Украины будет только ухудшаться.
Украина должна захотеть урегулировать эту войну. Зеленский должен захотеть урегулировать эту войну, и если он этого не захочет, я думаю, это обернется очень плохими последствиямисказал Трамп
Кроме того, глава Белого дома признал военные успехи Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации, сравнив Россию с движущейся вперед машиной.