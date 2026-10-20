Трамп предложил вариант, как РФ и Украина могут заключить мир Трамп: Путину и Зеленскому не обязательно подписывать мирное соглашение вместе

Москва20 окт Вести.Президенту России Владимиру Путину не обязательно находиться в одной комнате с главой киевского режима Владимиром Зеленским, чтобы подписать мирное соглашение между РФ и Украиной. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что ему все равно, как это будет сделано.

Им не требуется находиться в одном помещении. Полагаю, они могут это обеспечить иным образом сказал Трамп

Ранее президент США пригрозил киевскому режиму очень плохими последствиями в случае, если тот откажется от урегулирования конфликта. Трамп подчеркнул, что положение Украины будет лишь ухудшаться, если она продолжит отказываться от сделки.

Кроме того, Трамп признал военные успехи России в рамках спецоперации, и сравнил РФ с движущейся вперед машиной.