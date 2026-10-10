США, Киев, Европа и НАТО обсудили возможность урегулирования на Украине до зимы Уиткофф: США, Киев, Европа и НАТО обсудили украинское урегулирование до зимы

Москва10 окт Вести.США обсудили с представителями Киева, Европы и НАТО возможность урегулирования украинского кризиса до начала зимы, заявил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в соцсети Х.

Сегодня в Майами состоялась встреча представителей США, стран Е3 (евротройки), Европейской комиссии, Украины и НАТО, в ходе которой стороны обсудили возможные пути деэскалации и завершения войны с Россией до наступления зимы, а также усилия по установлению прочного и долгосрочного мира отметил Уиткофф

На переговорах обсудили меры по подготовке к зиме, поставки электроэнергии и экспорт зерна, а также гарантии безопасности Киеву "для предотвращения конфликтов в будущем и поддержки послевоенного восстановления и экономического процветания Украины, в том числе вступление в Евросоюз", подчеркнул Уиткофф.

Вашингтон и Киев намерены обсудить возможность частичного перемирия с Россией, предполагающее остановку ударов по энергетическим объектам и каналам перевозки зерна.

В ходе телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 9 октября, стороны уделили внимание урегулированию конфликта на Украине.