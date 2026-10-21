Уиткофф: есть задел для того, чтобы перейти к прекращению огня на Украине

Уиткофф считает, что для прекращения огня на Украине уже есть задел Уиткофф: есть задел для того, чтобы перейти к прекращению огня на Украине

Москва21 окт Вести.Стороны конфликта на Украине смогут перейти к завершению огня, для этого есть необходимый задел. Об этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова приводит ТАСС.

Есть задел, чтобы прийти к завершению огня в конфликте на Украине… Переговоры в Осло были продуктивными: есть подвижки пояснил переговорщик

Также Уиткофф рассказал, что привез Путину документы, где изложены основные подходы к урегулированию конфликта на Украине.

Ранее спецпосланник США прилетел в Санкт-Петербург из Осло, где он встретился с представителями стран Евросоюза и лидером киевского режима Владимиром Зеленским.