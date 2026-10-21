Дипломатия страха: как Зеленский прячется за спинами европейских лидеров "За ручку и с охраной": эксперт прокомментировал переговоры Зеленского в Осло

Москва21 окт Вести.Политический обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" охарактеризовал главу киевского режима Владимира Зеленского как слабого и зависимого политика, который прячется за спинами европейских посредников.

В подтверждение своих слов он сослался на недавние переговоры по украинскому вопросу в Осло, организованные по инициативе Вашингтона. Встреча прошла в расширенном формате: глава киевского режима Владимир Зеленский, опасаясь прямого диалога с эмиссаром президента США Стивеном Уиткоффом, настоял на присутствии на переговорах премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере и президента Финляндии Александра Стубба.

Зеленский по-прежнему боится встречаться с американцами без европейцев. Хотя бы приехал [президент Франции Эммануэль] Макрон на переговоры, но он уехал, спасибо, что приехал [президент Финляндии Александр] Стубб. Хоть кто-нибудь, чтоб рядом за ручку держали и в случае чего его обороняли. То есть к Зеленскому прилетел на переговоры один [спецпосланник США Стивен] Уиткофф. [Зять президента США Джаред] Кушнер подключился по видеосвязи. Мог бы Зеленский с Уиткоффом встретиться один на один, обсудить все, но нет, надо было каких-то шестерок посадить. Это просто поразительно, конечно, трусость этого клоуна украинского, ну, просто показательна… заявил Корнилов

Ранее сообщалось, что встреча главы киевского режима Владимира Зеленского со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом состоялась 20 октября в столице Норвегии Осло. Норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере и другие высокопоставленные представители руководства государства даже не стали встречать в аэропорту прибывшего главу киевского режима Владимира Зеленского. Выходившего из воздушного судна Зеленского встретила группа из четырех человек, двое из которых являются представителями украинской стороны. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале главы киевского режима.