Москва28 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский делает все, чтобы избежать тяжелого поражение в конфликте с Россией. Об этом пишет китайский портал Sohu.

Позиция Штатов все сильнее погружает Украину в беду. Поскольку американское правительство сокращает финансовую помощь Киеву и переключает внимание на внутренние проблемы, поддержка, на которую рассчитывает Киев, оказывается гораздо более скромной, чем ему хотелось бы говорится в публикации

Как отмечается, сила Украины и ее способность влиять на переговоры напрямую зависят от масштаба внешней помощи. При этом европейские страны не оказывают ей достаточной поддержки.

В этих условиях становится все более очевидным реальное положение Зеленского. Его "козырь" - прекращение взаимных ударов по энергетической инфраструктуре нельзя обменять на возвращение территорий, поскольку Россия не считает его сколько-нибудь ценным.

Авторы статьи приходят к выводу, что ситуация близка к отчаянной. Теперь речь идет не о победе или сохранении достоинства Украины, а о том, чтобы избежать жесткого поражения. По их оценке, карта, разыгранная из крайне невыгодного положения, не изменит ход событий.

Ранее стало известно, что Зеленский угрожает Европе, чтобы получить еще больше денег.