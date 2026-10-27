Аналитик Меркурис: Зеленский хочет заморозить конфликт, а не завершить его

Зеленского уличили в стремлении заморозить конфликт с РФ, а не завершить его Аналитик Меркурис: Зеленский хочет заморозить конфликт, а не завершить его

Москва27 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский стремится заморозить конфликт с Россией, а не завершить его, считает британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис. Мнение по этой теме он высказал в эфире своего YouTube-канала.

По словам аналитика, Зеленский "хочет прекращения огня, а не переговоров".

Он хочет замороженный конфликт, в котором у Украины не будет никаких обязательств сказал Меркурис

Глава киевского режима, как заметил британский аналитик, сознательно выдвигает неприемлемые для России требования. Как полагает Меркурис, Зеленский, прикрываясь красными линиями, саботирует мирный процесс.

Как ранее заявляла бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, Украина может утратить независимость, суверенитет и саму нацию, если продолжит отказываться от реалистичных переговоров по урегулированию конфликта. По ее словам, мирное соглашение на сегодняшний день представляет собой единственную победу для Украины.