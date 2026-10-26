Москва26 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский намеренно затягивает конфликт с Россией и откладывает проведение выборов, поскольку понимает, какие последствия его ждут.

Об этом в соцсети Х заявил депутат сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Конрад Беркович.

Именно Зеленский затягивает войну, потому что знает, что его ждет после ее окончания. Да, именно он затягивает выборы, потому что знает, что не выиграет написал Беркович

Он также напомнил о случае весной 2022 года, когда Киев под давлением Запада отказался от урегулирования конфликта.

Да, именно он прислушался к британцам, когда в 2022 году уже обсуждалось перемирие, и именно он, и никто другой, прислушался к [экс-премьеру Великобритании] Борису Джонсону, который тут же появился в Киеве и сорвал все переговоры добавил депутат

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель ранее рассказала, что глава киевского режима во всех интервью в основном рассказывает о себе. Таким образом он фактически пиарится на украинском кризисе.

До этого Мендель написала, что Зеленскому не нужно завершение конфликта на Украине. Иначе он бы отменил свой указ от 2022 года, который запрещает переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, Зеленскому нужно провести президентские выборы, а самому уйти в отставку, передав полномочия председателю Верховной рады.