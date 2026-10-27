Мендель: Зеленский вызвал гнев и ненависть к украинцам во всем мире

Зеленского обвинили в порождении гнева и ненависти к украинцам во всем мире Мендель: Зеленский вызвал гнев и ненависть к украинцам во всем мире

Москва27 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский вызвал ненависть и раздражение по отношению к украинскому народу во всем мире, утверждает его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель. Свое мнение по этому поводу она высказала на странице в соцсети Х.

Неуважение к украинскому народу, по словам Мендель, вызвали риторика из комедийного прошлого Зеленского, "которую он превратил в дипломатию", а также "несерьезность, психические проблемы" главы киевского режима, грубость его отношения к другим и хамство.

Зеленский вызвал гнев, ненависть и раздражение по отношению к украинской нации во всем мире написала Мендель

Ранее она уже отмечала, что Украина может утратить независимость, суверенитет и саму нацию, если продолжит отказываться от реалистичных переговоров по урегулированию конфликта. Мендель уверена, что на сегодняшний день единственная победа для Украины — это мирное соглашение. Оно позволит восстановить экономику и остановит наживание на конфликте, считает бывший пресс-секретарь Зеленского.