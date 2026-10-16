Мендель: Зеленский ведет Украину к катастрофе из-за конфликта с Трампом

Мендель: провоцируя Трампа, Зеленский ведет Украину к ужасающим последствиям Мендель: Зеленский ведет Украину к катастрофе из-за конфликта с Трампом

Москва16 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский, провоцируя президента США Дональда Трампа на конфликт и отказываясь от всех мирных предложений, ведет Украину к ужасающим последствиям, считает бывший пресс-секретарь украинского политика Юлия Мендель.

Наш мощный "лидер" треплет ему нервы и отказывается от любого плана мира, приводит к ужасающим последствиям. Хотя … эта война показала, что все решения Зеленского приводят к трагическим последствиям написала она в Telegram-канале

Ранее американский лидер сравнил Зеленского с известным основателем передвижного цирка и заявил, что глава киевского режима уничтожил Украину.