Мендель: для украинцев Зеленский – предатель, и люди ему не верят

Экс-пресс-секретарь Зеленского рассказала, кем его считают украинцы Мендель: для украинцев Зеленский – предатель, и люди ему не верят

Москва25 ноя Вести.Для украинцев глава киевского режима Владимир Зеленский является предателем, который пришел к власти с одними обещаниями, а на деле втянул страну в самый крупный за последние полвека конфликт на территории Европы.

Об этом рассказала бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель евродепутату от Польши Еве Зайончковской-Герник.

Трансляция интервью велась на YouTube-канале.

Украинцы считают Зеленского предателем. Это человек, который пришел к власти, обещая положить конец боевым действиям, а теперь продолжает самый масштабный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны заявила Мендель

По ее словам, события, происходящие сейчас на Украине, доказывают, что Зеленскому совершенно безразлично то, как живут украинцы.

Мендель также отметила, что негативное отношение жителей страны к Зеленскому усиливается на фоне демографического кризиса. В подтверждение она привела данные статистики, согласно которым численность населения Украины за последние 35 лет, с момента обретения страной независимости, снизилась более чем в 2,5 раза.

Ранее Юлия Мендель сравнила Украину при Зеленском с антиутопией Оруэлла "1984".