Мендель: Зеленский ведет Украину к капитуляции Мендель: Зеленский отвергает мирные инициативы и ведет Украину к капитуляции

Москва23 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет Украину к капитуляции, отвергая раз за разом предлагаемые условия мира. Об этом заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель.

Зеленский отвергает каждое реалистичное мирное соглашение и, к сожалению, ведет Украину к капитуляции написала она в соцсети X

По ее словам, Киев мог был последовать примеру Хельсинки, согласившегося заключить мир с Москвой, что позволило не только завершить Советско-финскую войну в 1944 году, но продолжить Финляндии свое существование и развитие.

Ранее бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что крупнейшие города Украины могут оказаться полностью уничтоженными из-за неспособности ВСУ отражать ракетные удары. Он также добавил, что призывы Зеленского к Западу о поставках вооружений уже "невозможно слушать".