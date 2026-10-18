Москва18 октВести.Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила в интервью британской газете The Telegraph, что Украина не способна одержать победу над Россией, и призвала сограждан признать поражение.
Мендель подвергла резкой критике своего бывшего руководителя, назвав его «главным препятствием на пути к миру», а его курс — "национальным самоубийством", грозящим стране "афганским сценарием". Бывшая соратница Зеленского призвала готовиться к утрате Донбасса и отказаться от стремления в НАТО.
Заявления Мендель вызвали швал обвинений со стороны киевских властей в предательстве и связях с Москвой, которые она категорически отрицает.