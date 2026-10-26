Москва26 окт Вести.Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Украина может утратить независимость, суверенитет и саму нацию, если продолжит отказываться от реалистичных переговоров по урегулированию конфликта. Об этом она написала на своей странице в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).

Будущее украинской нации под вопросом. Если эта война продолжится так, как сейчас, то мы заплатим собственным существованием. Пока мы отказываемся от реалистичных переговоров, Украина рискует потерять и независимость, и суверенитет, и нацию как таковую написала Мендель

По ее мнению, на сегодняшний день единственная победа для Украины — это мирное соглашение, которое позволит восстановить экономику и остановит наживание на конфликте.

Ранее Мендель призвала Зеленского приехать в Москву для переговоров. По ее мнению, Зеленский должен поставить интересы граждан на первое место и добиться соглашения, которое позволит Украине остаться независимым государством.