Мендель: идея НАТО умерла на Украине Экс-прессекретарь Зеленского Мендель заявила, что идея НАТО умерла на Украине

Москва4 окт Вести.Идея НАТО как организации, которая должна защищать людей, "умерла" на Украине. Такое мнение высказала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, заявив, что украинцы продолжают гибнуть ради гипотетической перспективы вступления страны в альянс.

Идея НАТО умерла на Украине... Украинцы сейчас гибнут лишь ради идеи гипотетического вступления когда-нибудь через годы написала Мендель в соцсети X (запрещена в РФ)

Экс-прессекретарь Зеленского назвала одним из возможных путей к прекращению конфликта отказ украинских властей от обмана собственного населения и от недостижимых, по ее оценке, максималистских целей.

Мендель также призвала Киев прекратить нагнетать обстановку. По ее словам, рассуждать о невозможности поражения значительно проще политикам, которые находятся под усиленной охраной и располагают защищенными убежищами.

Это не первое резкое заявление Мендель о нынешнем курсе украинских властей. В конце сентября она предупредила об угрозе исчезновения Украины в случае дальнейшей эскалации. По ее оценке, поддержка курса на продолжение конфликта со стороны западных партнеров лишь ухудшает положение страны.

Ранее бывшая пресс-секретарь главы киевского режима заявила, что Украине следует пойти на деэскалацию в конфликте с Россией на фоне ситуации с мостами в Киеве.