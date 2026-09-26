Мендель заявила, что Украина может исчезнуть с лица земли Мендель: Украина исчезнет в случае эскалации конфликта

Москва26 сен Вести.Бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель предупредила, что Украина исчезнет с лица земли в случае эскалации конфликта.

Об этом она рассказала в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Пожалуйста, не способствуйте эскалации этой войны. Пожалуйста, сделайте все, чтобы остановить ее, иначе мы исчезнем с карты сказала Мендель

Она также отметила, что Зеленский рассматривал возможность проведения президентских выборов, но хотел обеспечить их исход в свою пользу.

Накануне Мендель написала в соцсети X, что Украина исчезает на глазах, пока Запад продолжает аплодировать киевскому главарю. По ее словам, с момента обретения Украиной независимости в 1991 году население страны сократились более чем вдвое.