Москва26 сенВести.Бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель предупредила, что Украина исчезнет с лица земли в случае эскалации конфликта.
Об этом она рассказала в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Пожалуйста, не способствуйте эскалации этой войны. Пожалуйста, сделайте все, чтобы остановить ее, иначе мы исчезнем с картысказала Мендель
Она также отметила, что Зеленский рассматривал возможность проведения президентских выборов, но хотел обеспечить их исход в свою пользу.
Накануне Мендель написала в соцсети X, что Украина исчезает на глазах, пока Запад продолжает аплодировать киевскому главарю. По ее словам, с момента обретения Украиной независимости в 1991 году население страны сократились более чем вдвое.